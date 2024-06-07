На вихідних Україну чекають дощі та спека

8 та 9 червня, у більшості областей України очікуються дощі, місцями з грозами. Разом з тим температура повітря сягне до +32 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що протягом 7 та 8 червня в Україні очікується +27…+32 °C, на заході та півночі +23…+28 °C. Проте вночі температура повітря знизиться до +12…+19 °C.

Крім цього, 8 червня в Україні прогнозуються грозові дощі, окрім східних областей. Наступного дня опади найбільш ймовірні в західній частині, на Житомирщині та Вінниччині. При грозах можливі шквали та град.

На решті території України в неділю – сухо та сонячно.