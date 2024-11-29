На вихідних Україну чекає туманна та дощова погода

На вихідних у деяких регіонах України можливі незначні опади вночі, а температура вдень становитиме +1…+4 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

30 листопада на більшій частині території України опадів не очікується, але вночі можливі дрібні опади на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині. У неділю, 1 грудня, також прогнозується суха погода. Тумани можливі як у нічний, так і в денний час.

Температура повітря вночі коливатиметься біля нуля, у східних областях – 0…-3 °C. Удень 30 листопада та 1 грудня прогнозується +1…+4 °C, а в південних та західних регіонах – +4…+8 °C.

У столиці вихідні пройдуть без опадів, можливі тумани, хмарність та підвищена вологість. Температура вночі триматиметься на рівні близько нуля, вдень – +1…+4 °C.

“Зима та новий тиждень не принесуть значних змін у погоді: трохи підморожуватиме вночі, невеликі «плюси» вдень, без істотних опадів”, – зазначила Наталка Діденко.