Суспільство

На вихідних Україну чекає туманна та дощова погода
29 Листопада 2024 15:57
читать на русском →
погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На вихідних у деяких регіонах України можливі незначні опади вночі, а температура вдень становитиме +1…+4 °C. 

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

30 листопада на більшій частині території України опадів не очікується, але вночі можливі дрібні опади на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині. У неділю, 1 грудня, також прогнозується суха погода. Тумани можливі як у нічний, так і в денний час.

Температура повітря вночі коливатиметься біля нуля, у східних областях – 0…-3 °C. Удень 30 листопада та 1 грудня прогнозується +1…+4 °C, а в південних та західних регіонах – +4…+8 °C.

У столиці вихідні пройдуть без опадів, можливі тумани, хмарність та підвищена вологість. Температура вночі триматиметься на рівні близько нуля, вдень – +1…+4 °C.

“Зима та новий тиждень не принесуть значних змін у погоді: трохи підморожуватиме вночі, невеликі «плюси» вдень, без істотних опадів”, – зазначила Наталка Діденко.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Листопада 2024 15:25

Бербок поїде з візитом у Пекін: говоритиме про Україну
29 Листопада 2024 13:28

Сирський заявив, що ухвалив рішення про посилення ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках
29 Листопада 2024 13:11

Інженера “Енергоатому” підозрюють у підробці документів для бронювання військовозобов’язаних  
29 Листопада 2024 12:01

Meta стане ключовим партнером України у впровадженні ШІ
29 Листопада 2024 11:02

У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі в Ростовській області 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки