На вихідні прогнозують спеку

Погода на вихідних в Україні буде сонячною і спекотною, лише в деяких областях можливі короткочасні дощі.

Про це повідомили у Sinoptik.ua.

Так, в суботу, 22 червня, у східних та північних регіонах термометри покажуть +26…+28°, на півдні, південному сході та в центрі — +27…+30°. Найспекотніше буде на заході країни — до +30…+33°. Уночі по всій країні очікується +15…+18°.

На більшій частині території України обійдеться без опадів. Лише у західних регіонах, а також на Вінниччині та Житомирщині пройдуть короткочасні дощі з грозами.

У неділю, 23 червня, на півдні та сході, а також у Львівській, Волинській і Рівненській областях синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. На решті території можливі короткочасні дощі з грозами.

На сході та півдні країни повітря прогріється до +29…+32° (уночі на сході — +15…+17°, на півдні — +18…+20°), в інших регіонах — до +26…+28°.

Крім того, синоптики звертають увагу, що в суботу, 22 червня, у Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Українцям радять, зокрема, не залишати на присадибних ділянках мангали або багаття без нагляду, бути уважними під час куріння на вулиці, а також не заправляти пальним автомобіль при заведеному двигуні.

Понеділок найспекотнішим очікується на півдні та південному сході — +29…+31° (уночі — +21…+23°). У решті регіонів буде комфортно тепло: на сході та в центрі — +25…+27° (уночі — +17…+20°), на півночі та заході — +23…+25° (уночі — +14… +17°).

У більшості областей погода буде хмарною із проясненнями, але без опадів. Короткочасні дощі можливі тільки в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях.

Згідно з народними прикметами, спеку 22 червня наші предки розцінювали як знамення вельми скромного врожаю. А ось дощ, навпаки, обіцяв щедру осінь.

Негода 23 червня також вважалася доброю прикметою, яка обіцяє тепле та родюче літо. Слов’яни навіть спеціально виходили під дощ цього дня, щоб привабити в оселю удачу. А ось хмари, що несуться небом, віщували швидку зміну погоди і, можливо, похолодання.