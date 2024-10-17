Кримінал

На Вінниччині у ДТП загинули шестеро людей
17 Жовтня 2024 13:21
читать на русском →

На автодорозі неподалік села Писарівка Вінницької області сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє обласна поліція.

“36-річний водій автомобіля DAF не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом RENAULT TRAFIK, під керуванням 48-річного вінничанина, який рухався у зустрічному напрямку”, – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині внаслідок ДТП загинули шестеро людей, з яких двоє неповнолітніх / Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: мешканці Вінницького району 16, 17, 19, 23 років та 21-річний житель Жмеринського району загинули на місці події.

Водій вантажівки з отриманими травмами госпіталізований до лікарні.

Слідчими призначено ряд експертиз, за результатами яких будуть встановлені остаточні обставини та причини автопригоди.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
17 Жовтня 2024 16:23

Зеленський поговорив з Трампом щодо НАТО: наголосив на важливості вступу України до Альянсу
17 Жовтня 2024 16:12

Міністр МЗС Норвегії привітав План перемоги Зеленського 
17 Жовтня 2024 15:49

Окупанти атакувала рятувальників Сумщини  під час гасіння пожежі після прильоту 
17 Жовтня 2024 15:31

Залужний прокоментував План перемоги Зеленського
17 Жовтня 2024 14:53

10 тисяч солдатів армії КНДР хоче залучити РФ для участі у війні в Україні – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
усі думки