На Вінниччині у ДТП загинули шестеро людей

На автодорозі неподалік села Писарівка Вінницької області сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє обласна поліція.

“36-річний водій автомобіля DAF не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом RENAULT TRAFIK, під керуванням 48-річного вінничанина, який рухався у зустрічному напрямку”, – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині внаслідок ДТП загинули шестеро людей, з яких двоє неповнолітніх / Фото: Нацполіція

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: мешканці Вінницького району 16, 17, 19, 23 років та 21-річний житель Жмеринського району загинули на місці події.

Водій вантажівки з отриманими травмами госпіталізований до лікарні.

Слідчими призначено ряд експертиз, за результатами яких будуть встановлені остаточні обставини та причини автопригоди.