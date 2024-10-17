На Вінниччині у ДТП загинули шестеро людей

На автодорозі неподалік села Писарівка Вінницької області сталася смертельна ДТП.
Про це повідомляє обласна поліція.
“36-річний водій автомобіля DAF не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом RENAULT TRAFIK, під керуванням 48-річного вінничанина, який рухався у зустрічному напрямку”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: мешканці Вінницького району 16, 17, 19, 23 років та 21-річний житель Жмеринського району загинули на місці події.
Водій вантажівки з отриманими травмами госпіталізований до лікарні.
Слідчими призначено ряд експертиз, за результатами яких будуть встановлені остаточні обставини та причини автопригоди.