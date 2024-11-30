Кримінал

На Вінниччині пропала 15-річна дівчина – пошуки тривають четверту добу
30 Листопада 2024 13:37
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На Вінниччині пошуки зниклої Аліни Коломійчук тривають четверту добу / Фото НПУ

15-річна Аліна Коломійчук зникла 26 листопада в селі Печера Тульчинського району Вінницької област і. Востаннє її бачили о 16.30, вона вийшла з дому та не повернулась, повімдомили в Нацполііції.

Поліцейські та кінологи зі службовими собаками перевіряють лісові насадження, узбережжя річки, недобудови та закинуті будівлі. Водолази ДСНС обстежують водойми.

Прикмети дівчини: зріст 164 см, середньої тілобудови, волосся русяве.

На момент зникнення була одягнена у сині штани, чорну куртку та чорні черевики.

“Звертаємось до всіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу, її місцеперебування або інші відомості, що можуть стати корисними у пошуках, повідомляти за телефонами: 0672563323 або 102”, – йдеться у зверненні поліції.


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