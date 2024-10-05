Суспільство

На війні з російськими окупантами загинув український гандболіст
5 Жовтня 2024 17:47
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загиблі
Роман Заєць - випускник 2018 року факультету педагогічної освіти Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, навчався на кафедрі спортивних та рекреаційних ігор (спортивна спеціалізація – гандбол) / Фото Федерація гандболу України

Захищаючи Україну від російсько-фашистських окупантів, загинув Роман Заєць – гандболіст, гравець команди СКА-Львів. Про це повідомили в Федерації гандболу України.

Роман Миколайович Заєць народився 2 вересня 1995 року. У 2012 році закінчив Броварське вище училище фізичної культури.

Неодноразовий переможець універсіади Львівщини, бронзовий призер Універсіади України 2015 року, срібний призер Універсіади України 2017 року, гравець команди чемпіонату України «СКА-Львів».

Роман Заєць загинув 27 вересня 2024 року під Донецьком.


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