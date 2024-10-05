На війні з російськими окупантами загинув український гандболіст

Захищаючи Україну від російсько-фашистських окупантів, загинув Роман Заєць – гандболіст, гравець команди СКА-Львів. Про це повідомили в Федерації гандболу України.
Роман Миколайович Заєць народився 2 вересня 1995 року. У 2012 році закінчив Броварське вище училище фізичної культури.
Неодноразовий переможець універсіади Львівщини, бронзовий призер Універсіади України 2015 року, срібний призер Універсіади України 2017 року, гравець команди чемпіонату України «СКА-Львів».
Роман Заєць загинув 27 вересня 2024 року під Донецьком.