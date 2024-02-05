На війні в Україні РФ втратила 810 військових за добу

Станом на ранок 5 лютого 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 389 560 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 810 солдатів.

З техніки росіяни втратили: