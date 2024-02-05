На війні в Україні РФ втратила 810 військових за добу

Станом на ранок 5 лютого 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 389 560 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 810 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6348 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4) од,
- артилерійських систем – 9349 (+18) од,
- РСЗВ – 979 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 664 (+1) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),
- крилаті ракети ‒ 1848 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12412 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 1486 (+7)