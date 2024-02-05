Суспільство

На війні в Україні РФ втратила 810 військових за добу

5 Лютого 2024 08:53
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війна
Армійські сухі пайки РФ / Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 5 лютого 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 389 560 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 810 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 6348 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4) од,
  • артилерійських систем – 9349 (+18) од,
  • РСЗВ – 979 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 664 (+1) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 1848 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12412 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1486 (+7)

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