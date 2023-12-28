На відновлення водопостачання для жителів півдня виділено 8,5 мільярда 

Кабінет міністрів України виділив 8,5 млрд грн на розв’язання проблеми водопостачання для жителів південних регіонів.

Як повідомив у Телеграмі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, про це йшлось під час наради з віцепрем’єр-міністром Олександром Кубраковим, Міністерством фінансів, Міністерством економіки та Держагентством відновлення.

За словами Шмигаля, внаслідок підриву Росією Каховської ГЕС та постійних обстрілів частина населених пунктів на півдні України зіткнулася з проблемою водопостачання. Ще влітку були розпочаті роботи з прокладання магістральних водогонів на ділянці Інгулець — Кряжеве (Кривий Ріг), Покров — Нікополь — Марганець та Запоріжжя — Томаківка — Марганець.

“Заслухали інформацію про поточний стан виконання робіт і потреби в додатковому фінансуванні. Загалом на це уряд виділив 8,5 млрд грн. За даними Держагентства відновлення, завезене потрібне обладнання, будівництво водогонів триває, і на початку наступного року вже очікуються результати”, – зазначив Шмигаль.

Також на нараді проговорили комплексне розв’язання проблеми водопостачання в місті Миколаєві.

“Скоординували нашу роботу. Дав міністерствам необхідні завдання, аби пришвидшити реалізацію проєктів із забезпечення водою людей в цих населених пунктах”, – підкреслив Шмигаль.