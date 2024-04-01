Суспільство

На відбудову Харкова потрібно 10 мільярдів доларів – Терехов

1 Квітня 2024 13:29
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терехов, харків
Ігор Терехов / Getty Images

На відновлення пошкодженого ворогом міста необхідно понад 10 мільярдів доларів.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю liga.net.

За словами мера міста, Харків має кілька пріоритетів у бюджеті й один із них – це відбудова. Терехов наголосив, що жоден бюджет міста у світі не може витримати навантаження у 10 млрд дол, тому місто залучає міжнародних партнерів.

“Росія бреше, коли каже, що б’є тільки по військових об’єктах. З кожним прильотом у нас дедалі більше доказів, що це справжній геноцид”, – наголосив міський голова.

Щодо руйнацій, які спричинила Росія в останню декаду березня, Терехов розповів, що ворог зруйнував усі трансформаторні підстанції, пошкодив ТЕЦ. У Харкові був блекаут. 

“Відновити ці потужності швидко неможливо. Вони працюють, але повністю не відновлені. Нам вдалося разом з енергетиками зробити диво. Вже ввечері наступного дня почало з’являтися світло у житлових будинках. На жаль, не вистачає напруги. Довелось достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити”, – додав він.

У місті було запроваджено погодинні графіки відключення світла та було ухвалене рішення не освітлювати вулиці.

“Обіцяти, що ми відновимо потужності в конкретний термін, я не можу”, – констатував міський голова.

Терехов також розповів, що цього оплювального сезону місто було частково готове до атак по енергетиці.

“Вже цього опалювального сезону ми працювали частково завдяки тому, що збудували модульні котельні в житлових мікрорайонах. Незважаючи на блекаут у місті, 40 000 абонентів його навіть не відчували, бо у підготовці до зими ми зробили альтернативне опалення. Працювали котельні, які перейшли на генератори”, – додав він.

Також диференціація теплової мережі буде пріоритетом у підготовці до нового опалювального сезону, щоб менше давати навантаження на стаціонарні великі ТЕЦ. 

Що стосується націоналізації Харківської ТЕЦ, то за словами Терехова, “там такі руйнації, що вже немає чого націоналізовувати”.

Також у місті були перебої з водопостачанням, яке напряму залежить від енергетики. Харків’ян просили робити запаси.

“Розглядаємо декілька альтернатив. Одна з них – буріння свердловин, наприклад. В умовах війни диференціація потрібна в усіх сферах.

Це хороший рецепт, як вирішити проблеми з водопостачанням, теплопостачанням та електропостачанням. Настав час максимально відходити від великої централізації”, – резюмував Терехов.


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На відбудову Харкова потрібно 10 мільярдів доларів – Терехов

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