Суспільство

На Україну насувається похолодання
29 Жовтня 2024 14:40
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погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

На вихідні 2-3 листопада в Україні очікується значне похолодання.

Про це повідомили синоптик Наталя Діденко, Укргідрометцентр.

“У другій половині тижня в Україні посилиться вітер північних напрямків із можливими штормовими поривами. Відчутне похолодання очікується 2-3 листопада”.

За прогнозом синоптиків, 30 жовтня буде хмарно з проясненнями. У західних, Житомирській та Вінницькій областях можливі невеликі дощі, тоді як в інших регіонах — без опадів. 

Вітер у середу буде переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 2-7° тепла, у східних і Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень очікується 10-15° тепла.

У Києві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Укргідрометцентр прогнозує, що середня температура в листопаді 2024 року складатиме 1-8° тепла, що відповідає сезонній нормі для більшості регіонів, проте на сході та південному сході вона буде трохи вищою за норму.


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