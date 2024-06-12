На трасі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль обвалилася пішохідна частина мосту

У селі Струсів, на Тернопільщині через підтоплення мосту сталось руйнування його пішохідної ділянки.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

“11 червня на автошляху Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль під час зливи стався розмив земляного насипу на мосту у селі Струсів. Внаслідок цього частково зруйнувався тротуар. Основна конструкція дороги не пошкоджена. Проїзд транспорту через міст у селі Струсів відбувається у звичному режимі”, – йдеться у повідомленні.

У Службі також зазначили, що основною причиною розмиву земляного насипу є локальні інтенсивні опади у Тернопільському районі.

“За 3 години випала більш ніж тижнева норма опадів. Окрім цього, винос болота та сміття на проїжджу частину траси Н-18 з прилеглих до автошляху вулиць та сільськогосподарських угідь значно погіршив водовідведення з мосту. Підрядна організація негайно розпочала ліквідацію наслідків стихії. Станом на ранок укріпили ділянку розмиву, триває зміцнення конуса земполотна. Цей об’єкт не зданий в експлуатацію. Всі ремонтні роботи підрядна організація виконує за власний кошт”, – зазначили у відомстві.

Сьогодні, 12 червня, у селі Струсів збереться комісія за участі представників Служби відновлення, підрядної організації, незалежного технагляду та організації, яка розробила проєкт мосту. Також прибуде незалежний технагляд, який слідкував за всіма етапами ремонтних робіт. Комісія узгодить проєктне рішення, яке дозволить запобігти повторенню розмивання земельного полотна мосту.

Раніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області писали, що вчора о 21:25 надійшло повідомлення про підтоплення моста в селі Струсів Микулинецької ТГ Тернопільського району на автодорозі Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль.

“За словами очевидців, також відбулось руйнування пішохідної ділянки моста. Ймовірно, це сталося внаслідок дії дощової води, яка стікала з дорожнього покриття”, – йдеться у повідомленні.

“Співробітники ДСНС, що прибули до місця події очистили стічні канали, внаслідок чого вода самостійно зійшла з дорожнього покриття. Підтоплення моста вдалось оперативно усунути. Представники дорожньої служби провели обстеження та встановили, що пошкодження не становить загрози для учасників дорожнього руху. Зруйновану ділянку вже почали ремонтувати. Рух автошляхом повністю відновлено”, – додали в ДСНС.