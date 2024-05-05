Політика

На ТОТ Запорізької області відбудеться перший призов до армії РФ

5 Травня 2024 14:36
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окупація, Запорізька область
Чоловік проходить повз плакати, присвячені Збройним силам Росії, у Москві 2 квітня 2024 року / Фото Getty Images

Указ від 17 квітня 2024 року, підписаний проросійським губернатором Запорізької області, свідчить, що Росія готує необхідну інфраструктуру і заходи для призову в армію на окупованих Росією територіях Запоріжжя.

Про це повідомляє Британська розвідка.

“Це буде перший призов до армії на цій тимчасово окупованій території з моменту її незаконної анексії Росією у вересні 2022 року”, – вказується у звіті відомства.

Цілком імовірно, що Росія розглядає цей захід як спосіб задовольнити потребу російських збройних сил у додатковому персоналі для підтримки військових дій.

“Ефект від указу, найімовірніше, буде обмеженим з огляду на те, що значна частина населення Запоріжжя залишила його”, – вважають у розвідці Великої Британії.

Наприклад, у Мелітополі, найбільшому місті Запоріжжя, що перебуває під контролем Росії, залишилося лише 40% довоєнного населення, і половина з них – етнічні росіяни, які працюють у місті.

“Цей указ також є частиною ширшої кампанії російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на примус населення до прийняття російського управління. Це також пов’язано зі спробами змусити мешканців мати паспорти Російської Федерації та голосувати на нещодавніх президентських виборах у Росії. Кремль продовжує проводити невпинну політику русифікації на тимчасово окупованих територіях України”, – підсумовує розвідувальне відомство Великої Британії.


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