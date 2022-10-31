Суспільство

На тлі критики Тимошенко відмовився від гуманітарного Chevrolet Tahoe

31 Жовтня 2022 16:12
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тимошенко

Заступник Єрмака в Офісі президента Кирило Тимошенко заявив, що автомобіль Chevrolet Tahoe, яким він користувався у поїздах, використовувався як службове авто і перебував на балансі Державного Управління Справами.

Про це він заявив у Telegram.

Як повідомлялося, згідно з розслідуванням BIHUS info, Тимошенко їздить на позашляховику “Chevrolet Tahoe”, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій.

“За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 000 км в робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватись цим авто не буду.
Звернувся до ДУСу щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями”, – написав він.


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