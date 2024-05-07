Суспільство

На території криворізького ТЦК помер військовозобов’язаний

7 Травня 2024 10:16
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тцк
Ілюстративне фото / Getty Images

У Кривому Розі на території одного з ТЦК та СП раптово помер військовозобов’язаний.

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у Facebook.

“5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний.

Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу”.

Повідомляється, що представники ТЦК та СП “негайно викликали” швидку та до її прибуття надавали військовозобов’язаному домедичну допомогу.

“Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу”, − повідомили в Дніпропетровському ТЦК та СП.

Зазначається, що за фактом смерті громадянина правоохоронці проводять слідчі дії.

Це вже другий подібний випадок за останні 2 тижні.


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