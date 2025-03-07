Суспільство

На Тернопільщині стався землетрус
7 Березня 2025 08:52
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У Тернопільській області стався землетрус / Головний центр спеціального контролю
У Тернопільській області стався землетрус / Головний центр спеціального контролю

6 березня сейсмологи зафіксували землетрус у Тернопільській області. За даними Головного центру спеціального контролю, підземний поштовх стався о 18:27 за координатами 49,56° пн.ш. і 25,92° сх.д.

Магнітуда землетрусу склала 2,6 за шкалою Ріхтера, а його розрахункова інтенсивність у джерелі – 2 бали.

Фахівці зазначають, що такі поштовхи зазвичай не відчуваються, проте їх можуть помітити люди, які перебувають на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Минулого місяця сейсмологи також фіксували два землетруси у Полтавській області, один із яких відчували жителі Полтави.


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