На Тернопільщині службовці ТЦК в складі злочинної групи вимагали гроші, били та викрадали людей

На Тернопільщині поліція підозрює у хабарництві і незаконному позбавленні волі п’ятьох службовців ТЦК та СП. Щоб змусити військовозобовʼязаних платити, вони вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них – працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець. Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв’язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць “заробітки” зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Отримані гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір “зарплати” залежав від виконаних завдань”.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика наразі відомо про шістьох людей, які, відповідно до закону, не підлягали мобілізації. Проте підозрювані їм також погрожували та залякували, вимагаючи кошти.

Один із потерпілих – чоловік, що не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. Він розповів, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали завдавати удари ногами по тілу, а після цього витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку. Згодом його відпустили, після того, як родичі заплатили 30 тисяч гривень. Після поїздки з працівниками ТЦК та СП у чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження.

Організатору та чотирьом спільникам слідчі поліції оголосили підозри за кількома статтями ККУ, серед яких “прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди” і “незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою”.