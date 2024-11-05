Кримінал

На Тернопільщині багатодітна сім’я отруїлася грибами, померла трирічна дівчинка
5 Листопада 2024 16:46
читать на русском →
діти, поліція
Ілюстративне фото / Суспільне

На Тернопільщині трапилася трагедія: багатодітна родина з міста Копичинці отруїлася грибами, внаслідок чого загинули трирічна дівчинка та 59-річний співмешканець матері. Ще шестеро дітей перебувають у важкому стані.

Як повідомляє поліція Тернопільської області, 27 жовтня чоловік зібрав гриби, які приготував для сім’ї. Страву вживали всі, окрім матері. Того ж вечора у дітей почало погіршуватися самопочуття, однак до лікарів вони звернулися лише 30 жовтня, коли стан усіх постраждалих значно ускладнився.

1 листопада помер чоловік, а на наступний день, попри зусилля лікарів, померла трирічна дівчинка. Шестеро дітей зараз перебувають на лікуванні у стабільно важкому стані.

За цим фактом поліція розпочала розслідування за статтями про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та умисне вбивство з приміткою “нещасний випадок”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Листопада 2024 19:35

Прокуратура зафіксувала чергові факти розстрілу росіянами українських полонених
5 Листопада 2024 18:22

РФ за жовтень атакувала Україну рекордною кількістю дронів: прямі влучання складають лише 5%
5 Листопада 2024 17:38

Нардеп Олександр Куницький втік з України, – Bihus.info
5 Листопада 2024 16:21

В Україні підтвердили перші зіткнення ЗСУ з північнокорейськими солдатами
5 Листопада 2024 15:56

Правоохоронці розповіли яким потаємним “добром” володіють працівники МСЕК
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
усі думки