На Тернопільщині багатодітна сім’я отруїлася грибами, померла трирічна дівчинка

На Тернопільщині трапилася трагедія: багатодітна родина з міста Копичинці отруїлася грибами, внаслідок чого загинули трирічна дівчинка та 59-річний співмешканець матері. Ще шестеро дітей перебувають у важкому стані.

Як повідомляє поліція Тернопільської області, 27 жовтня чоловік зібрав гриби, які приготував для сім’ї. Страву вживали всі, окрім матері. Того ж вечора у дітей почало погіршуватися самопочуття, однак до лікарів вони звернулися лише 30 жовтня, коли стан усіх постраждалих значно ускладнився.

1 листопада помер чоловік, а на наступний день, попри зусилля лікарів, померла трирічна дівчинка. Шестеро дітей зараз перебувають на лікуванні у стабільно важкому стані.

За цим фактом поліція розпочала розслідування за статтями про злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною та умисне вбивство з приміткою “нещасний випадок”.