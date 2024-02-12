Суспільство

На Таврійському напрямку за тиждень ЗСУ взяли в полон понад 20 окупантів

12 Лютого 2024 16:48
читать на русском →
війна
Українські військові в Запорізькій області, вересень 2023 року / Фото: REUTERS

Українські сили на Таврійському напрямку за останній тиждень взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів.

Про це повідомляє командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський.

«Зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ Таврія збільшується і кількість російських полонених. Так, за останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів», — пише він.

За його даними, половину з полонених окупантів було захоплено минулої доби, насамперед на Запорізькому напрямку.

Тарнавський зазначив, що загальні втрати противника минулої доби становили 449 осіб і 27 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА.

Командувач уточнив, що були знищені:

  • 5 танків,
  • 18 бойових бронемашин,
  • 2 артсистеми,
  • один автомобіль,
  • одна одиниця спеціальної техніки,
  • 122 дрони різних типів.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Лютого 2024 15:22

Пашинському оголосили підозру у розкраданні нафтопродуктів
12 Лютого 2024 16:17

Федоров анонсував тисячі далекобійних дронів
12 Лютого 2024 15:53

Вбивство українського баскетболіста у Німеччині: затримані підлітки, які вже потрапляли у кримінал
12 Лютого 2024 14:25

Польща перевірятиме все українське збіжжя, яке йде транзитом до інших країн 
12 Лютого 2024 13:37

На Кіровоградщині затримали ворожого  інформатора, який стежив за ЗСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки