На Таврійському напрямку за тиждень ЗСУ взяли в полон понад 20 окупантів

Українські сили на Таврійському напрямку за останній тиждень взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів.

Про це повідомляє командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський.

«Зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ Таврія збільшується і кількість російських полонених. Так, за останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів», — пише він.

За його даними, половину з полонених окупантів було захоплено минулої доби, насамперед на Запорізькому напрямку.

Тарнавський зазначив, що загальні втрати противника минулої доби становили 449 осіб і 27 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА.

Командувач уточнив, що були знищені: