На Таврійському напрямку за тиждень ЗСУ взяли в полон понад 20 окупантів

Українські сили на Таврійському напрямку за останній тиждень взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів.
Про це повідомляє командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський.
«Зі зростанням інтенсивності бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ Таврія збільшується і кількість російських полонених. Так, за останній тиждень наші воїни взяли в полон майже два з половиною десятки окупантів», — пише він.
За його даними, половину з полонених окупантів було захоплено минулої доби, насамперед на Запорізькому напрямку.
Тарнавський зазначив, що загальні втрати противника минулої доби становили 449 осіб і 27 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА.
Командувач уточнив, що були знищені:
- 5 танків,
- 18 бойових бронемашин,
- 2 артсистеми,
- один автомобіль,
- одна одиниця спеціальної техніки,
- 122 дрони різних типів.