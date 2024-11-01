На Сумщині затримали колишнього “регіонала”, який наводив російські удари

СБУ затримала ексдепутата-регіонала, який працював на ФСБ та наводив російські удари на Сумщину.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Ним виявився 48-річний ексдепутат Шосткінської міськради від забороненої Партії регіонів. За матеріалами справи, він шпигував за Силами оборони та закликав рашистів бомбардувати місто”, – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, агент приховано відслідковував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння Сумщини.

В агентурних “звітах”, окрім надання координат, зрадник просив якнайшвидше завдавати ударів по місту, зокрема по будівлях ТЦК.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.