Кримінал

На Сумщині загинули три енергетика

19 Травня 2023 16:03
5
читать на русском →
суми

У Сумській області під час огляду лінії електропередач загинули троє енергетиків АТ “Сумиобленерго”, повідомило Міністерство енергетики у п’ятницю.

“Під час огляду повітряної лінії 35 кВ “Юнаківка – Велика Рибиця” загинули три працівники “Сумиобленерго”, – зазначили у відомстві.

Як поінформували в Міненерго, наразі обставини з’ясовують, у районі тривають бойові дії.

За інформацією прес-служба Сумської ОВА, “близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи. Сумська ОВА висловлює щирі співчуття родинам загиблих”.

Обставини загибелі з’ясовуються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Травня 2023 13:18
46

Зеленський прибув до Саудівської Аравії
19 Травня 2023 16:10
3

Чемпіонка світу Саладуха отримала повідомлення про підозру
19 Травня 2023 16:03
5

На Сумщині загинули три енергетика
19 Травня 2023 14:56
23

У Києві росіянин продавав ухилянтам документи для виїзду за кордон
19 Травня 2023 13:06
54

У Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
усі думки