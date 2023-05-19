На Сумщині загинули три енергетика

У Сумській області під час огляду лінії електропередач загинули троє енергетиків АТ “Сумиобленерго”, повідомило Міністерство енергетики у п’ятницю.

“Під час огляду повітряної лінії 35 кВ “Юнаківка – Велика Рибиця” загинули три працівники “Сумиобленерго”, – зазначили у відомстві.

Як поінформували в Міненерго, наразі обставини з’ясовують, у районі тривають бойові дії.

За інформацією прес-служба Сумської ОВА, “близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи. Сумська ОВА висловлює щирі співчуття родинам загиблих”.

Обставини загибелі з’ясовуються.