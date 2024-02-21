Суспільство

На Сумщині встановлюють додаткові обмеження в межах 5-кілометрової зони від державного кордону

21 Лютого 2024 20:26
читать на русском →
суми, кордон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Відповідний наказ підписав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх та командир оперативно-тактичного угруповання “Суми”.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, передає Еспресо.

“У період з 26 лютого 2024 року до завершення дії правового режиму воєнного стану встановити на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму”, – йдеться в наказі.

Він передбачає, що в межах 5-кілометрової зони від кордону з РФ заборонено: вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання чи пересування осіб і провадження робіт, які не повʼязані з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям, а також розслідуванням.

Водночас наказ забороняє проводити роботи, що не стосуються виконання завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій), а також охорони держкордону.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Лютого 2024 21:18

“Вже найближчими тижнями готуємо кілька нових безпекових угод” – Зеленський у вечірньому зверненні
21 Лютого 2024 20:18

Арахамія підбив підсумки зустрічі  Зеленського з депутатами фракції “Слуга народу”
21 Лютого 2024 19:52

Окупанти вдарили по Харківщині: є загиблий
21 Лютого 2024 19:26

Окупанти перекидають підрозділи з Авдіївки на інші ділянки фронту – Жорін
21 Лютого 2024 19:16

У понеділок влада Польщі розпочне офіційні переговори з протестуючими фермерами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки