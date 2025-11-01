Фотофакт: після прориву кордону на закарпатських КПП встановили бетонні загородження

На пунктах пропуску Закарпаття встановили важкі бетонні блоки після інциденту, коли український військовий на автомобілі Toyota Avensis прорвався через шлагбауми та втік до Угорщини. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Після втечі військового до Угорщини на закарпатських КПП встановили бетонні блоки / Фото: тг-канал Віталій Глагола

За його інформацією, бетонні загороджувачі вже з’явилися на пунктах пропуску «Косино», «Дзвінкове» та інших у зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Їх встановили безпосередньо на смугах руху та додатково обмотали біло-червоною стрічкою, щоб запобігти спробам прориву.

«Всередині все виглядає як імпровізований блокпост під час воєнного стану — тільки це офіційний пункт перетину кордону», — зазначив журналіст.

Як уточнює Глагола, мета такого рішення очевидна: унеможливити повторення ситуацій, подібних до інциденту 30 жовтня, коли водій чорної Toyota Avensis із Мукачівщини збив два шлагбауми, травмував прикордонника і прорвався через КПП «Велика Паладь – Надьгодош».

Тепер, за словами журналіста, «режим турботи про кордон таки ввімкнули — щоправда, вже після того, як один Toyota-камінчик давно перекотився на європейську сторону».