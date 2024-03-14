На Сумщині внаслідок обстрілів є перебої з мобільним зв’язком, зник теле і радіосигнал

Внаслідок ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічних об’єктах Сумської області тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі та Тростянці.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає УП.

Повідомляється, що внаслідок пошкоджень частина території області (тимчасово) не може приймати український телевізійний і радіосигнал.

Можливі також перебої з мобільним зв’язком.

Водночас місцева влада активізується для подолання наслідків і повернення сигналу.

“Ворог веде інформаційну боротьбу, знищуючи українське мовлення. Ми не дозволимо в ній перемогти. Наразі аналізуються наслідки і вже формуються плани по відновленню.

Не піддавайтесь паніці та інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації”.