На Сумщині від російського обстрілу загинув цивільний

Російські окупанти 26 лютого обстріляли село Рижівка Білопільської територіальної громади Сумської області — загинув чоловік.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За даними слідства, окупанти з території російської федерації атакували село мінометами близько 15 години. Унаслідок атаки ворога 68-річний цивільний чоловік зазнав поранення, він помер дорогою до лікарні.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).