Кримінал

На Сумщині від російського обстрілу загинув цивільний Наслідки російського обстрілу / Фото: Прокуратура Російські окупанти 26 лютого обстріляли село Рижівка Білопільської територіальної громади Сумської області — загинув чоловік. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури. За даними слідства, окупанти з території російської федерації атакували село мінометами близько 15 години. Унаслідок атаки ворога 68-річний цивільний чоловік зазнав поранення, він помер дорогою до лікарні. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).



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