Кримінал

На Сумщині від російського обстрілу загинув цивільний

26 Лютого 2024 19:31
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обстріли
Наслідки російського обстрілу / Фото: Прокуратура

Російські окупанти 26 лютого обстріляли село Рижівка Білопільської територіальної громади Сумської області — загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, окупанти з території російської федерації атакували село мінометами близько 15 години. Унаслідок атаки ворога 68-річний цивільний чоловік зазнав поранення, він помер дорогою до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).


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