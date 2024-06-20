На Сумщині сталася стрілянина на блокпості

У Сумській області 18 червня на одному із блокпостів під час вручення військовослужбовцями ТЦК повісток пролунав постріл.

У Сумському обласному ТЦК та СП ситуацію прокоментували так:

Випадок стався на одному з блокпостів Роменського району Сумської області під час проведення заходів оповіщення. Водій, у якого представник ТЦК та СП на законних підставах попросив документи, виявився військовозобов’язаним і перебував у розшуку. Порушуючи законні вимоги, чоловік намагався втекти, тим самим здійснити наїзд на поліцейського. Щоб зупинити авто та убезпечити правоохоронця, представник ДФТГ (Добровольче формування територіальної громади), який також ніс службу на блокпосту, здійснив попереджувальні постріли у гору. Військовослужбовці ТЦК та СП заходи оповіщення здійснюють без зброї.

Журналісти “Суспільного” поспілкувалися з учасниками події, за словами Юлії, 18 червня її чоловік Максим на своєму авто з двома дітьми та двома попутниками їхав в сторону міста Ромни.

На блокпості його зупинили, перевірили документи та попросили від’їхати в сторону. Він відїхав, почекав кільки хвилин. Далі запитав у поліцейського чи він затриманий, поліцейський сказав ні. Він каже, що йому треба їхати — завів машину і почав рухатися. Після цього поліцейський та чоловік у військовій формі почали стукати у двері та кричати і один із них стрибнув на капот і почав бити кулаком у лобове скло. Після цього один з них крикнув: “Стріляй” і вони зробили два постріли. Мій чоловік до останього думав що то були холості, але ні.

За словами Юлії, подія сталася об 11:00 і о 16:00 її дітей та чоловіка відпустили.

Вони всі багато лаялися, кричали і моя дитина від стресу обмочилася. Чоловік просив відпустити його, аби з’їздити перевдягти дитину, але його не відпустили. Ми зараз шукаємо дитячого психолога і найняли адвоката. Будемо йти до кінця, аби такі справи не списали.

Також за її словами, чоловік написав заяву у поліцію.