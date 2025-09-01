        Суспільство

        На Сумщині російський дрон влучив біля залізниці: постраждала чергова по станції

        Галина Шподарева
        1 Вересня 2025 20:55
        Автівка "швидкої" / Фото ілюстративне: Fotokon - Fotolia
        Сьогодні, 1 вересня, внаслідок влучання російського дрона поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Постраждалу доправили машиною швидкої допомоги до Сумської обласної клінічної лікарні. Стан її здоровʼя задовільний.

        “Лікарі діагностували у потерпілої травми голови та струс мозку, наразі їй надають всю необхідну медичну допомогу”, — йдеться в повідомленні.

        Нагадаємо, попередній обстріл об’єктів Укрзалізниці відбувся у ніч на 28 серпня, коли Росія завдала удару по цивільному рухомому складу у Києві. Під обстріл потрапила технічна пасажирська станція “Дарниця”, де обслуговуються швидкісні поїзди Інтерсіті+.


