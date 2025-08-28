        Суспільство

        Наслідки удару по Укрзалізниці в Києві: фото з місця

        Галина Шподарева
        28 Серпня 2025 10:49
        Знищений внаслідок атаки РФ потяг у Києві / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України
        Знищений внаслідок атаки РФ потяг у Києві / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

        Сьогодні вночі Росія завдала удару по цивільному рухомому складу Укрзалізниці. Під обстріл потрапила технічна пасажирська станція “Дарниця”, де обслуговуються швидкісні поїзди Інтерсіті+.

        Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

        “Завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загоряння на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд зазнав суттєвих ушкоджень. В момент удару працівники перебували в укриттях і не постраждали”, — йдеться в повідомленні.

        За даними Укрзалізниці, інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині вже відновлено. Всі поїзди, що прямують до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси, рухатимуться через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки.

        На одній з ділянок регіону поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває.

        Наслідки ударів по поїздах Укрзалізниці / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

