Наслідки удару по Укрзалізниці в Києві: фото з місця

Сьогодні вночі Росія завдала удару по цивільному рухомому складу Укрзалізниці. Під обстріл потрапила технічна пасажирська станція “Дарниця”, де обслуговуються швидкісні поїзди Інтерсіті+.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

“Завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загоряння на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд зазнав суттєвих ушкоджень. В момент удару працівники перебували в укриттях і не постраждали”, — йдеться в повідомленні.

За даними Укрзалізниці, інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині вже відновлено. Всі поїзди, що прямують до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси, рухатимуться через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки.

На одній з ділянок регіону поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває.