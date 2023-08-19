На станції “Луна-25” виникла позаштатна ситуація

Позаштатна ситуація сталася під час переходу автоматичної станції «Луна-25» на передпосадкову орбіту. Про це повідомляє прес-служба Роскосмосу.

“Під час виконання операції, на борту автоматичної станції сталася позаштатна ситуація, яка не дозволила виконати маневр із заданими параметрами”, – повідомляє Роскосмос в Telegram. Уточнюється, що імпульс для переходу станції на передпосадкову орбіту було видано о 14:10. Наразі фахівці проводять аналіз ситуації.

16 серпня російська автоматична станція “Місяць-25” вперше в сучасній історії РФ вийшла на орбіту штучного супутника Місяця.