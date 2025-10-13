На Сонці поновилися сильні спалахи: астрономи фіксують новий системний сплеск активності

На Сонці після кількох тижнів відносного затишшя знову зафіксовано серію потужних спалахів класу C та M. Поточний рівень активності оцінюється у M1.0–M2.0, що свідчить про середні спалахи з помітним впливом на космічну погоду.

За даними спостережень, два великі активні центри розміром близько 150 тисяч кілометрів кожен (понад 10 діаметрів Землі) зараз перебувають у центрі сонячного диска. Саме в цих зонах Сонце “спалює” енергію, викинуту з глибини зорі ще напередодні.

Поточний максимум спалахів становить M2.0, тоді як чотиримісячний рекорд (28 вересня) досягав M6.4. Астрономи не виключають, що нинішня хвиля активності може перевищити цей показник, хоча спалахів найвищого рівня X поки не зафіксовано.

За прогнозом фахівців, геомагнітна реакція на ці події на Землі може проявитися ближче до середи або четверга.