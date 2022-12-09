Кримінал

На Сардинії зникла яхта російського олігарха

9 Грудня 2022 09:29
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санкції

Британська газета Guardian повідомляє, що на Сардинії зникла яхта російського мільярдера Дмитра Мазепіна, яку, за даними видання, було заарештовано владою Італії через санкції, введені після російського вторгнення в Україну.

Як пише Guardian, 22-метрова яхта “Алдабара” вартістю від 700 тис. до 1 млн євро знаходилася в порту Ольбії, але була заарештована в березні, коли Мазепін опинився серед російських бізнесменів, які підпали під санкції.

За даними газети, яхта знаходилася в Ольбії до червня, а потім зникла – і сталося це за кілька годин до того, як її офіційно оголосили власністю Мазепіна.

“Мазепін знав, що він у списку, але зміг максимально скористатися періодом часу, протягом якого ми встановлювали, що корабель належить йому. Тому що нам потрібно було розслідувати весь ланцюжок власників, – сказав джерело в італійській фінансовій поліції. – Коли ми були у процесі підтвердження власності її забрали”.

За даними поліції, Мазепін найняв іноземну компанію, яка у свою чергу заплатила італійському капітанові, який вивів яхту з Ольбії. Поліція Італії встановила, що востаннє її бачили в порту Бізерта в Тунісі, проте про її місцезнаходження нічого не відомо.

Guardian повідомляє, що тепер італійська влада може оштрафувати на 500 тис. євро за незаконне вивезення яхти самого Мазепіна, компанію, причетну до її вивезення, і капітана.

У публікації сказано, що на Сардинії також заарештовано віллу, що належить Мазепину.

Мазепін очолює раду директорів “Уралхіму”, він включений до санкційних списків у ЄС та Великій Британії.


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