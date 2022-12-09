На Сардинії зникла яхта російського олігарха

Британська газета Guardian повідомляє, що на Сардинії зникла яхта російського мільярдера Дмитра Мазепіна, яку, за даними видання, було заарештовано владою Італії через санкції, введені після російського вторгнення в Україну.

Як пише Guardian, 22-метрова яхта “Алдабара” вартістю від 700 тис. до 1 млн євро знаходилася в порту Ольбії, але була заарештована в березні, коли Мазепін опинився серед російських бізнесменів, які підпали під санкції.

За даними газети, яхта знаходилася в Ольбії до червня, а потім зникла – і сталося це за кілька годин до того, як її офіційно оголосили власністю Мазепіна.

“Мазепін знав, що він у списку, але зміг максимально скористатися періодом часу, протягом якого ми встановлювали, що корабель належить йому. Тому що нам потрібно було розслідувати весь ланцюжок власників, – сказав джерело в італійській фінансовій поліції. – Коли ми були у процесі підтвердження власності її забрали”.

За даними поліції, Мазепін найняв іноземну компанію, яка у свою чергу заплатила італійському капітанові, який вивів яхту з Ольбії. Поліція Італії встановила, що востаннє її бачили в порту Бізерта в Тунісі, проте про її місцезнаходження нічого не відомо.

Guardian повідомляє, що тепер італійська влада може оштрафувати на 500 тис. євро за незаконне вивезення яхти самого Мазепіна, компанію, причетну до її вивезення, і капітана.

У публікації сказано, що на Сардинії також заарештовано віллу, що належить Мазепину.

Мазепін очолює раду директорів “Уралхіму”, він включений до санкційних списків у ЄС та Великій Британії.