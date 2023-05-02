Економіка

На Салтівці завтра відключать гарячу воду

2 Травня 2023 15:04
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тепло

У Салтівському районі Харкова з середи, 3 травня, буде припинене постачання гарячої води в 330 житлових будинків.

Як повідомили в КП «Харківські теплові мережі», це пов’язано з проведенням планово-попереджувальних ремонтів.

Гарячої води тимчасово не буде у 531-му, 533-му, 603-му, 605-му, 606-му та 607-му мікрорайонах, а також у мікрорайоні «Будмістечко». Гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних мереж, технічне обслуговування розподільчих камер та центральних теплових пунктів планують провести до 31 травня.

Окрім того, житлові будинки комплексно підготують до нового опалювального сезону.

«Після завершення профілактичних робіт постачання гарячої води буде відновлене в повному обсязі. Колектив ХТМ просить мешканців міста з розумінням поставитися до особливостей нашої роботи у такий нелегкий час», – зазначили на підприємстві.


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