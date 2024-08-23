Суспільство

На Ростовської АЕС відключили перший енергоблок, виявили дефект
23 Серпня 2024 17:23
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росія
Ростовська АЕС / Фото з відкритих джерел

Перший енергоблок Ростовської АЕС відключено від мережі через виявлений дефект на турбіні.

Про це повідомив “Росенергоатом”.

В концерні зазначили, що після усунення несправності на турбіні енергоблок буде підготовлено до включення. При цьому не вказали скільки приблизно часу це займе.

Також там додали, що радіаційний фон на станції не змінювався і не перевищує природних значень.

Проблеми на Ростовської АЕС почалися в минулому місяці, 16 липня там стався масштабний збій. Були запроваджені відключення світла у низці населених пунктів. Відключення торкнулись також і окупованого Криму.


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