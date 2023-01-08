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На Різдво РФ втратила ще до пів тисячі вояк

8 Січня 2023 12:19
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росія, втрати ворога

Російські окупанти втратили 7 січня ще 430 вояк та 5 безпілотників.

Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3069 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2065 (+3) од,
  • РСЗВ – 431 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 272 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 183 (+1).

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