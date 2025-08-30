На Рівненщині затримали організатора переправлення ухилянтів за кордон

На Рівненщині прикордонники 9-го загону імені Січових Стрільців зупинили спробу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором виявився 19-річний житель Сарненського району, який намагався заробити на цьому злочині.

За даними слідства, молодик пропонував свої послуги за 6500 доларів США, давав клієнтам інструкції через месенджери щодо маршруту та порядку передачі коштів, а сам мав забезпечити незаконний трансфер на власному мотоциклі, оминаючи контрольні пости.

Правоохоронці затримали зловмисника під час руху на мотоциклі після отримання частини винагороди у розмірі 1500 доларів США.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу.