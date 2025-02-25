Кримінал

На Рівненщині викрито в.о. міського голови та депутата на мільйонному хабарі
25 Лютого 2025 16:30
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На Рівненщині виконувач обов’язків міського голови та депутат міської ради підозрюються в отриманні неправомірної вигоди у вигляді земельної ділянки вартістю 1,3 млн грн.

“За це вони обіцяли сприяння у прискоренні розгляду органами міської ради питань щодо затвердження детальних планів та зміни цільового призначення земельних ділянок”, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці затримали підозрюваних, наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування проводить ДБР.

Виконувача обов’язків міського голови та депутата міськради на Рівненщині викрито на хабарі / Фото: Офіс Генерального прокурора

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