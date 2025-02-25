На Рівненщині викрито в.о. міського голови та депутата на мільйонному хабарі

На Рівненщині виконувач обов’язків міського голови та депутат міської ради підозрюються в отриманні неправомірної вигоди у вигляді земельної ділянки вартістю 1,3 млн грн.
“За це вони обіцяли сприяння у прискоренні розгляду органами міської ради питань щодо затвердження детальних планів та зміни цільового призначення земельних ділянок”, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Правоохоронці затримали підозрюваних, наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування проводить ДБР.