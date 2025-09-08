На Рівненщині врятували пенсіонерку, яка майже добу пролежала в болоті

У Рівненській області поліцейські, медики та місцеві жителі врятували 78-річну жінку, яка застрягла в болоті під час збору журавлини та пробула там майже добу.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

“У багнюці поблизу селища Клесів люди побачили невідому літню жінку, яка була знесилена та без свідомості. Вони відразу повідомили працівникам селищної ради, а ті — звернулися до поліцейського офіцера громади”, – йдеться у повідомленні.

Оскільки до місця події не можна було дістатися автівкою, правоохоронець організував квадроцикл і викликав швидку допомогу.

Разом із медиками поліцейський на ношах ніс жінку орієнтовно 600 метрів до транспорту. Пенсіонерку госпіталізували, наразі загрози її життю немає.