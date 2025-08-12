На Рівненщині правоохоронець збив двох пішоходів, один із постраждалих загинув

Працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю з Рівного, який скоїв смертельну ДТП — збив двох пішоходів: один із постраждалих загинув на місці, другий в лікарні. Від правоохоронця відчувався різкий запах алкоголю, проте він категорично відмовився від огляду на стан сп’яніння.

Про це повідомили в ДБР.

ДТП сталася 8 серпня близько 17:30 поблизу села Бранів Рівненського району. Правоохоронець їхав за кермом власної машини, виконував маневр та виїхав на узбіччя, де збив двох пішоходів. 47 річний чоловік загинув на місці, а його 34 річний товариш дістав тілесні ушкодження, але загрози для його життя немає.

Медики у присутності свідків зафіксували факт відмови проходження водієм огляду на алкоголь. У ході розслідування призначено низку експертиз, які мають встановити всі обставини ДТП та підтвердити або спростувати факт алкогольного сп’яніння.

Правоохоронця, який спричинив ДТП, затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.