На реставрацію музею Сковороди планують залучити кошти ЮНЕСКО

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури оголосила збір коштів на реставрацію музею у Сковородинівці, повідомили в Харківській ОВА.

Також ведуться перемовини з Британією, Німеччиною, Францією, Бельгією, Італією, Норвегією щодо допомоги з відновленням будівлі, заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час візиту в Харківську область.

Нагадаємо, 6 травня ракета окупантів влучила в пам’ятку національного значення – меморіальний музей Григорія Сковороди, колишній будинок поміщика Андрія Ковалівського. Внаслідок обстрілу будівля повністю згоріла.

«Ми планували минулого року в межах Програми “Велике будівництво” вже завершувати роботи по відновленню Сковородинівки до 300-річчя філософа. На жаль, зараз маємо зовсім іншу картину, але переконані, що до проекту з великої реставрації ще повернемося», – сказав Олександр Ткаченко.

Окрім цього, 7,5 млн гривень спрямує на відновлення музею «Укрпошта» – гроші планують виручити від продажу поштового блоку «Сад божественних пісень. До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди».

Директорка Національного літературно-меморіального музею Г. С. Сковороди Наталія Мицай розповіла, що коли російська ракета влучила в будівлю музею, не було можливості рятувати експонати – будівля палала, як свічка.

«Десь близько опівночі я почула, як здригнулися стіни і двері мого будинку. Через декілька хвилин забігла моя донька і закричала, що горить музей. Уже коли приїхали рятувальники, вони винесли деякі експонати», – зазначила Наталія Мицай.

Як повідомив Міністр культури та інформаційної політики України, напередодні зими Харківщина буде однією з перших областей, де розпочнуться роботи з консервації об’єктів культури.

Загалом в області пошкоджено 115 закладів культури, 32 культові споруди та понад 170 пам’яток культурної спадщини.