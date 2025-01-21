Кримінал

На п’ять років відправили за ґрати чоловіка, який підпалював у Львові автівки ЗСУ
21 Січня 2025 18:56
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Знищена вогнем машина ЗСУ / Фото архівне: Нацполіція
Знищена вогнем машина ЗСУ / Фото архівне: Нацполіція

У Львові чоловіка засудили до п’яти років ув’язнення за підпали автомобілів із символікою ЗСУ, які він здійснював за гроші з Телеграм-каналу. Зловмисник знімав підпали на відео та залучив до злочину неповнолітнього.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, львів’янин погодився на пропозицію в одному з Телеграм-каналів: за підпали автомобілів з характерними ознаками належності до ЗСУ пропонували грошову винагороду. Після виконання злочину зловмисник знімав підпал на відео та передавав його замовнику для звіту, отримуючи за це оплату.

Спаливши перший автомобіль, засуджений залучив до злочину знайомого. Разом вони здійснили ще два підпали. Їхні дії завдали потерпілим збитків на суму майже 800 тис. грн.

Суд визнав обвинуваченого винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність, та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Затримання паліїв авто ЗСУ у Львові / Фото: Офіс Генерального прокурора

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На п’ять років відправили за ґрати чоловіка, який підпалював у Львові автівки ЗСУ
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