На Прикарпатті військові ТЦК допомагали ухилянтам тікати за кордон

Двом сержантам одного з РТЦК та СП Івано-Франківської області повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, військовослужбовці через посередників підшуковували чоловіків, які мали намір ухилитися від мобілізації та незаконно виїхати за межі України. Спільники забезпечували безперешкодне пересування «клієнтів» через блокпости, інструктували щодо маршруту, правил поведінки та відповідей на можливі запитання прикордонників під час перевірок.

Після проїзду блокпостів чоловіки, одягнені у термокостюми, у темну пору доби мали самостійно перепливати річку Прут. Вартість таких «послуг» становила до 8 тисяч доларів США з особи.

Встановлено, що сержанти діяли щонайменше з вересня 2025 року та, за попередніми оцінками, встигли незаконно переправити за кордон понад десять осіб.

За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону підозрюваних затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За клопотанням прокурорів їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Також перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності працівників Державної прикордонної служби України. Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР у Львові, оперативний супровід — УСБУ в Івано-Франківській області, Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДВБ НПУ та ДВБ ДПСУ.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком до 3 років.