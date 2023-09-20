На Прикарпатті чоловік вбив знайомого: посварились через церкву

На Прикарпатті чоловік вбив свого знайомого – прихильника Московського патріархату через релігійний конфлікт.

Про це йдеться у вироку суду.

Зазначається, що обвинувачений пенсіонер перебував в гостях у свого 67-річного знайомого у березні 2022 року. Між чоловіками виник конфлікт під час вживання алкоголю.

Через деякий час господар розпочав розмову про церкву, а саме розпочав виправдовувати дії Московського патріархату в Україні. Обвинувачений заперечив і між ними на цьому ґрунті виник конфлікт. Обвинувачений стверджує, що це вбитий напав перший на нього та звалив на землю, завдаючи при цьому удари.

“Обвинувачений думав, що помирає, однак зумів вирватись від опонента та вибігти на вулицю. Обвинувачений зазначив, що в ході конфлікту не завдава ударів загиблому та не вбивав його, а також повідомив, що взагалі не пам`ятає деталей конфлікту оскільки перебував в стресовому стані”, – йдеться у матеріалах суду.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченим, його винуватість підтверджується показаннями потерпілої, свідків, висновками експертиз, письмовими та речовими доказами, дослідженими у судовому засіданні. Суд встановив, що фігурант завдав більше десяти ударів підручними предметами в ділянку голови та шиї потерпілого, спричинивши йому смерть.

У результаті, суд визнав чоловіка винним та присудив йому 9 років в’язниці.