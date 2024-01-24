На праймеріз у Нью-Гемпширі перемогли Трамп і Байден

Колишній президент США Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії штату Нью-Гемпшир. Водночас нинішній американський очільник Джо Байден переміг на боці Демократичної партії як кандидат, ім’я якого потрібно було вписувати у бюлетені.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що переконлива перемога Трампа робить реванш з Байденом у листопаді дедалі імовірнішим. Головна суперниця Трампа, Ніккі Гейлі, посіла друге місце.

Байден не проводив передвиборчої кампанії в цьому штаті та не вносив своє ім’я в бюлетень після того, як Нью-Гемпшир порушив нові партійні правила, провівши праймеріз перед Південною Кароліною. Виборці вручну вписували ім’я Джо Байдена в бюлетень. Це зробили близько 70% виборців із 37 тисяч.

Ніккі Гейлі заявила, що не зніматиме своєї кандидатури з передвиборчих перегонів, доки не відбудеться праймеріз у штаті Південна Кароліна.