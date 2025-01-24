На порталі “Дія” відновили роботу 13 будівельних послуг

На порталі “Дія” знову доступні 13 будівельних сервісів, включно з повідомленнями про будівництво та деклараціями про готовність об’єкта до експлуатації.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр навів перелік відновлених послуг:
- Повідомлення про початок підготовчих робіт
- Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта
- Повідомлення про початок будівельних робіт СС1
- Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
- Видача будівельного паспорта
- Декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1
- Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта
- Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об’єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення
- Декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду
- Дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу
- Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт
- Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію
- Скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт
У четвер, 19 грудня 2024 року, на державні реєстри України було вчинено масштабну кібератаку.
20 грудня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що через кібератаку довелося призупинити всі реєстри Мін’юсту.