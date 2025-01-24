Техно

На порталі “Дія” відновили роботу 13 будівельних послуг
24 Січня 2025 14:03
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На порталі “Дія” знову доступні 13 будівельних сервісів, включно з повідомленнями про будівництво та деклараціями про готовність об’єкта до експлуатації.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр навів перелік відновлених послуг:

  • Повідомлення про початок підготовчих робіт
  • Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта
  • Повідомлення про початок будівельних робіт СС1
  • Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
  • Видача будівельного паспорта
  • Декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1
  • Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта
  • Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об’єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення
  • Декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду
  • Дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу
  • Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт
  • Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію
  • Скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт

У четвер, 19 грудня 2024 року, на державні реєстри України було вчинено масштабну кібератаку

20 грудня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що через кібератаку довелося призупинити всі реєстри Мін’юсту.


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