На порталі “Дія” відновили роботу 13 будівельних послуг

На порталі “Дія” знову доступні 13 будівельних сервісів, включно з повідомленнями про будівництво та деклараціями про готовність об’єкта до експлуатації.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр навів перелік відновлених послуг:

Повідомлення про початок підготовчих робіт

Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будпаспорта

Повідомлення про початок будівельних робіт СС1

Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Видача будівельного паспорта

Декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1

Декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будпаспорта

Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об’єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення

Декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду

Дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу

Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт

Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію

Скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт

У четвер, 19 грудня 2024 року, на державні реєстри України було вчинено масштабну кібератаку.

20 грудня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що через кібератаку довелося призупинити всі реєстри Мін’юсту.