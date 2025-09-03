На Полтавщині затримали 18-річного студента, який шпигував за летовищами та ППО

На Полтавщині затримали 18-річного студента, який шпигував на користь Росії. Юнак збирав розвіддані про летовища та мобільні групи ППО у центральних регіонах України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Щоб зібрати розвіддані, юнак “подорожував” центральними регіонами України, де приховано фотографував потенційні цілі та наслідки ворожих обстрілів. У разі виявлення авіаційного об’єкта агент планував встановити навколо периметра “маячки” з віддаленим доступом для окупантів”, – розповіли у СБУ.

Однак співробітники СБУ завчасно викрили шпигуна та затримали його ще до встановлення обладнання.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.