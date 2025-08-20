На Полтавщині вночі оголошували радіаційну тривогу

У ніч на середу, 20 серпня, у Полтавській області було оголошено радіаційну тривогу.

Зокрема, о 04:32 у Telegram-каналах місцевої влади з’явилося повідомлення про радіаційну небезпеку в Миргородському районі. Воно тривало 1 хвилину 34 секунди – з 04:32 по 04:34.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут зранку повідомив, що попередження було помилковим.

“Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза”, – написав він.