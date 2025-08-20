        Суспільство

        На Полтавщині вночі оголошували радіаційну тривогу

        Федір Олексієв
        20 Серпня 2025 08:49
        читать на русском →

        У ніч на середу, 20 серпня, у Полтавській області було оголошено радіаційну тривогу.

        Зокрема, о 04:32 у Telegram-каналах місцевої влади з’явилося повідомлення про радіаційну небезпеку в Миргородському районі. Воно тривало 1 хвилину 34 секунди – з 04:32 по 04:34.

        Реклама
        Реклама

        Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут зранку повідомив, що попередження було помилковим.

        “Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза”, – написав він.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини