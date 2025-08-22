У селі Кременчуцького району на Полтавщині раптово померла 11-річна дівчинка. Як повідомили в поліції області, інцидент стався увечері 21 серпня.
Дитині раптово стало зле вдома, після чого батьки викликали швидку.
“Медики які прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати дівчинку не вдалося. Для встановлення причин смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу”, – розповіли у поліції.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.
Причини та обставини події з’ясовує слідство.