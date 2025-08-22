СБУ опублікувала нові докази торгівлі посадовця НАБУ та його батька коноплями з РФ

Росіяни кілька годин гатили по Костянтинівці: у місті значні руйнування

“Медики які прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати дівчинку не вдалося. Для встановлення причин смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу”, – розповіли у поліції.

У селі Кременчуцького району на Полтавщині раптово померла 11-річна дівчинка. Як повідомили в поліції області, інцидент стався увечері 21 серпня.