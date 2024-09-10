Кримінал

На Полтавщині п’яний чоловік підірвав гранату біля багатоповерхівки
10 Вересня 2024 18:39
читать на русском →
поліція
На Полтавщині чоловік підірвав гранату біля будинку / Фото: Нацполіція

На Полтавщині поліцейські затримали чоловіка, який кинув гранату біля п’ятиповерхового будинку. 

Про це повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці з’ясували, що нетверезий чоловік кинув гранату у дворі п’ятиповерхового будинку. У результаті вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців віком 35, 38 та 32 роки, які в той час перебували в альтанці неподалік. Поранених госпіталізували,  загрози їх життю немає. 

Поліціянти затримали нападника, ним виявився 28-річний місцевий житель. У нього вдома знайшли речові докази, які направили на експертизу.

Чоловіку вже повідомили про підозру у двох злочинах — хуліганство (частина 4 статті 296 ККУ)  та незаконне зберігання боєприпасів або вибухових речовин  (частина 1 статті 263 ККУ). Підозрюваному загрожує від трьох до семи років тюрми.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Вересня 2024 19:37

Україна може розірвати дипломатичні відносини з Іраном
10 Вересня 2024 19:06

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Сміли, який побив військовослужбовця
10 Вересня 2024 16:30

Правоохоронці встановили ім’я російського генерала, який наказ вдарити по “Охматдиту”
10 Вересня 2024 16:15

Байден обговорить з премʼєром Британії дозвіл Україні на далекобійні удари по Росії
10 Вересня 2024 15:19

У “Дії” зʼявилися нові документи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки