На Полтавщині п’яний чоловік підірвав гранату біля багатоповерхівки

На Полтавщині поліцейські затримали чоловіка, який кинув гранату біля п’ятиповерхового будинку.

Про це повідомляє Національна поліція.

Правоохоронці з’ясували, що нетверезий чоловік кинув гранату у дворі п’ятиповерхового будинку. У результаті вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців віком 35, 38 та 32 роки, які в той час перебували в альтанці неподалік. Поранених госпіталізували, загрози їх життю немає.

Поліціянти затримали нападника, ним виявився 28-річний місцевий житель. У нього вдома знайшли речові докази, які направили на експертизу.

Чоловіку вже повідомили про підозру у двох злочинах — хуліганство (частина 4 статті 296 ККУ) та незаконне зберігання боєприпасів або вибухових речовин (частина 1 статті 263 ККУ). Підозрюваному загрожує від трьох до семи років тюрми.