На Полтавщині ексголова громади замовив вбивство місцевого підприємця

Кобеляцький районний суд Полтавської області визнав винним колишнього голову однієї з територіальних громад у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення.

За даними ДБР і Офісу генпрокурора, чиновник тривалий час конфліктував із підприємцем і вирішив найняти кілера.

“Голова громади тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець почав шукати кілера, який зміг би виконати “замовлення”, – повідомляє ДБР.

Посадовець оцінив життя бізнесмена у 5 тисяч доларів США. Завдаток передав ще у грудні 2022 року, а решту обіцяв після отримання фото вбитого чоловіка.

Правоохоронці провели спецоперацію: інсценували вбивство, передали замовнику фотографії та особисті речі “жертви”. Після цього його затримали.

Суд визнав ексголову громади винним за ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Засуджений визнав вину частково. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.