На Полтавщині четверо дітей катували 10-річного хлопчика

У місті Зіньків Полтавської області розслідують випадок побиття 10-річного хлопчика групою дітей. Як повідомили в Полтавському районному управлінні поліції, інцидент стався близько двох тижнів тому на території недобудови.

За попередньою інформацією, четверо дітей — віком 10, 11, 12 і 14 років — утримували свого 10-річного знайомого та завдавали йому тілесних ушкоджень. Наразі всі учасники події разом із батьками дали пояснення слідчим.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Справу розслідують під процесуальним керівництвом Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини інциденту.