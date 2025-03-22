Кримінал

На Полтавщині четверо дітей катували 10-річного хлопчика
22 Березня 2025 10:44
читать на русском →
ГУ поліції Полтавської області / Фото Нацполіція
ГУ поліції Полтавської області / Фото Нацполіція

У місті Зіньків Полтавської області розслідують випадок побиття 10-річного хлопчика групою дітей. Як повідомили в Полтавському районному управлінні поліції, інцидент стався близько двох тижнів тому на території недобудови.

За попередньою інформацією, четверо дітей — віком 10, 11, 12 і 14 років — утримували свого 10-річного знайомого та завдавали йому тілесних ушкоджень. Наразі всі учасники події разом із батьками дали пояснення слідчим.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України — катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Справу розслідують під процесуальним керівництвом Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури.

Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі обставини інциденту.


ТОП-новини

22 Березня 2025 12:03

Зеленський приїхав у Донецьку область
22 Березня 2025 13:58

У Києві після візиту до стоматолога помер 7-річний хлопчик
22 Березня 2025 13:30

Для охорони кордону на Закарпатті задіяні додаткові сили
22 Березня 2025 12:39

Російські війська продовжують обстріли Херсонщини: є загиблі та поранені
22 Березня 2025 11:12

Ціни на цигарки зростуть приблизно на 40 гривень за пачку – нардеп

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Мародери в законі
Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
усі думки