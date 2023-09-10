На польських прикордонників напали невідомі, одягнені у “білоруську форму”

На польських прикордонників напала група невідомих з-за білоруського кордону – про це повідомила прикордонна служба Польщі.

За повідомленням, увечері 9 вересня група з семи людей, одягнених у маски та «білоруські форми», закидала прикордонників камінням, перебуваючи з білоруського боку кордону.

За даними польської сторони, у нападників були рогатки та ліхтарики, якими вони засліпили патрульних. На місце події було направлено спецавтотранспорт, ніхто не постраждав.

Також польська служба повідомляє, що за добу 9 вересня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 15 людей, у тому числі дев’ять громадян Сирії та група з чотирьох людей із Бурунді та Конго.